Haberler Adana Demirspor Son dakika spor haberi: Younes Belhanda'dan flaş hamle! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı takibe aldı

Son dakika spor haberi: Younes Belhanda'dan flaş hamle! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı takibe aldı

Son dakika spor haberi: Geçtiğimiz sezon Galatasaray'daki sözleşmesi feshedilen ve henüz herhangi bir kulüple anlaşmayan Younes Belhanda'dan flaş bir hamle geldi. Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un transfer gündeminde olan Faslı yıldız, sosyal medya hesabından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı takibe aldı. Belhanda'nın bu hareketi transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 01:05 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2021 Perşembe 01:12
Son dakika spor haberi: Younes Belhanda'dan flaş hamle! Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı takibe aldı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Younes Belhanda'dan flaş bir hamle geldi. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak kısa bir süre önce "Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda ile görüşüyoruz. Bu tarz transferler kolay olmuyor" şeklinde konuştu.

31 yaşındaki Faslı futbolcu, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı Instagram hesabından takibe aldı. Belhanda'nın bu harektinin ardından transferin sona geldiği belrtildi.

Younes Belhanda, Galatasaray'da 131 resmi maça çıkarken, 22 gol attı. Faslı futbolcu, Galatasaray ile 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa kazandı.

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