Adana Demirspor'da transfer şov

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferde yıldız isimleri almak için harıl harıl çalışıyor. G.Saray'ın eski maestrosu Belhanda ve Lille'in kaptanı Fonte'yi istediklerini söyleyen Sancak, "Bu transferler kolay olmuyor. İyi bir ev, araba, iyi şartlar istiyorlar. Taraftarımız sabırlı olsun, onları mutlu edecek hamleleri yapacağız. Anlaştıklarımızın sevgililerini ikna edemiyoruz" dedi.



BALOTELLI İSTİYOR

Transferde 10-12 futbolcu alacaklarını belirten Murat Sancak, dünyaca ünlü İtalyan golcü Balotelli konusunda da müjde verdi. Başkan Sancak, "Balotelli ile tekrar görüşmelere başladık. Kendisi çok gelmek istiyor fakat ilk görüşmede menajeri ile anlaşamadık. 600 bin euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana'daydı" değerlendirmesinde bulundu.