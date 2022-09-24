Ümitler A Spor'da

Ümit Milli Takımımız, 27 Eylül Salı günü Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürüyor. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda genç futbolcularımızın oldukça hırslı çalışması teknik heyeti sevindirdi. Ümitlerin Salı günü saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Gürcistan'la yapacağı özel maç, A Spor'dan yayınlanacak. Ümit Milli Takımımızın Gürcistan ile oynayacağı özel maç, 2002 ve üstü doğumlu oyunculardan kurulacak yeni kadrosuyla oynayacağı ilk maç olma özelliğini de taşıyor.