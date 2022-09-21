Haberler A2 Milli Futbol Takımı Ümit Milli Futbol Takım'da Ahmetcan Kaplan Gürcistan maçı kadrosundan çıkartıldı!

Ümit Milli Futbol Takım'da Ahmetcan Kaplan Gürcistan maçı kadrosundan çıkartıldı!

Ümit Milli Futbol Takımı, 27 Eylül Salı günü İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ay-yıldızlılarda Ahmetcan Kaplan, ön çapraz bağındaki kısmi yırtık nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2022 Çarşamba 23:20
Ümit Milli Futbol Takım'da Ahmetcan Kaplan Gürcistan maçı kadrosundan çıkartıldı!

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanı Milli Takımlardan Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter yardımcısı Murat Dülge de takip etti.

Ay-yıldızlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

AHMETCAN KAPLAN KADRODAN ÇIKARILDI

Ümit Milli Takım oyuncularından Ahmetcan Kaplan, aday kadrodan çıkarıldı.

Gerçekleştirilen antrenman esnasında temas içermeyen bir sol diz yaralanması geçiren ay-yıldızlı oyuncunun dizinde burkulma meydana geldiği aktarıldı.

Yapılan değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda oyuncunun ön çapraz bağda kısmi yırtık tanısıyla tedavisinin planlandığı ve aday kadrodan çıkarıldığı ifade edildi.

DİĞER
Lionel Messi’nin Barcelona’dan talep ettikleri ‘yok artık’ dedirtti! Yıllar sonra ortaya çıkardılar…
4,5 aylık hamile olan Hazal Kaya’dan karnı burnunda poz! Ali Atay’ın biricik eşi vücudunu saran tül elbisesiyle olay! “Çok güzelsiniz kızlar”
Yunus'da anlaşma tamam! 20 katına imza atıyor...
Kartal'a Dele Alli müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milliler A Spor’da
Ümitler mesaiye başladı
Fed faiz kararını açıkladı! FED eylül faiz kararı ne oldu?
💥Çılgın Sayısal Loto çekildi! (21 Eylül)
O KIZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU | O Kız konusu ne, oyuncuları kim? O Kız dizisi nerede çekiliyor?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! Ümit Milliler'de Ahmetcan şoku! 23:20
Fabio Cannavaro'nun yeni durağı belli oldu! Fabio Cannavaro'nun yeni durağı belli oldu! 23:12
"Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız" "Hatayspor'un hak ettiği hedeflere ulaşması için çalışacağız" 21:25
Cimbom A. Demirspor maçına hazırlanıyor Cimbom A. Demirspor maçına hazırlanıyor 20:50
Beşiktaş derbinin hazırlıklarına başladı Beşiktaş derbinin hazırlıklarına başladı 20:47
Almanya'da corona şoku! Kadrodan çıkarıldılar Almanya'da corona şoku! Kadrodan çıkarıldılar 20:27
Daha Eski
Sıra Fenerbahçe'de! Jesus'tan dev gelir Sıra Fenerbahçe'de! Jesus'tan dev gelir 19:46
Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! Toroğlu topun oyunda kalma süresi hakkında konuştu! 19:09
Michy Batshuayi: Kandırıldım Michy Batshuayi: Kandırıldım 19:04
Galatasaray NEF son saniye basketiyle kazandı! Galatasaray NEF son saniye basketiyle kazandı! 19:02
Kartal'a Dele Alli müjdesi! Kartal'a Dele Alli müjdesi! 18:16
Merih takımla çalışmalara başladı Merih takımla çalışmalara başladı 18:08