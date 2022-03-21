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SPOR HABERİ - Erencan Yardımcı Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Spor haberi... 2023 UEFA Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 25 Mart Cuma günü İskoçya'ya konuk olacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikte 20 yaşındaki futbolcu Erencan Yardımcı kadrodan çıkarılarak yerine Samsunspor'da forma giyen Yunus Emre Çift dahil edildi.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2022 Pazartesi 11:27
SPOR HABERİ - Erencan Yardımcı Ümit Milli Futbol Takımı kadrosundan çıkarıldı!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen ve ligdeki ilk golünü Kayserispor'a karşı deplasmanda atan Erencan Yardımcı, Ümit Milli Takımı'nın 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde İskoçya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna çağrılmıştı. 20 yaşındaki oyuncu kadrodan çıkarıldı.

ERENCAN YARDIMCI SAKATLANDI
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Erencan Yardımcı'nın sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

ERENCAN'IN YERİNE YUNUS EMRE ÇİFT
Açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekibi Yılport Samsunspor'da forma giyen Yunus Emre Çift'in İskoçya müsabakasının aday kadrosuna dahil edildiği aktarıldı.

Bilindiği üzere, genç oyuncu Galatasaray'da oynarken TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a 473 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. Eren Yardımcı bu sezon başında ise Eyüpspor'dan Aytemiz Alanyaspor'a sezon sonuna kadar imza attı.

ERENCAN, GALATASARAY'A GERİ DÖNEBİLİR
Genç golcünün yeniden Galatasaray'a geri dönme durumu bulunuyor. Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Galatasaray, Erencan Yardımcı için Eyüpspor'un ödediği bonservis ücreti 473 bin Euro'yu (O günün döviz kuruyla 4 milyon 200 bin TL) 2023-24 kış transfer dönemine kadar tekrardan İstanbul ekibine öderse Erencan'ı kadrosuna katabilir. Sarı-kırmızılılar ileriye dönük hata yapmamak için bu opsiyonu genç santrforun sözleşmesine ekletti.

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