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Türkiye U21 - Danimarka U21 : 1-2 | MAÇ SONUCU

2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye U21 Futbol Takımı'mız Alanya'da Danimarka ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Danimarka'nın golleri Jesper ve Mohammed Daramy'den geldi. Millilerimizin tek golü Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 21:58 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 22:05
Türkiye U21 - Danimarka U21 : 1-2 | MAÇ SONUCU

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milliler, 5. maçında Danimarka ile karşılaştı. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan mücadele A Spor'dan naklen yayınlandı.

Türkiye maça, Doğan Alemdar, Bünyamin, Serdar Saatçi, Cenk Özkaçar, Cemali, Kartal Kayra, Yusuf, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Ali Akman ve Enis Destan ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Danimarka, Jesper Lindström ile 1-0 öne geçti.

Danimarka, 21. dakikada bu kez Mohammed Daramy ile farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda milliler, 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile farkı 1'e indirdi.

İlerleyen dakikalarda Türkiye fırsatlar yakalasa da istediği golü bulamadı ve müsabaka Danimarka'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Milliler, grupta 4 puanda kalırken, Danimarka ise 9 puana yükseldi.

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