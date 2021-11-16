Türkiye Danimarka maçı | CANLI (U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri)

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milliler, 5. maçında Danimarka ile karşılaşıyor. Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 20.00'de başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Milliler, grupta 4 puanla 4. sırada bulunuyor. Danimarka ise 6 puanla 2. basamakta.

ASpor CANLI YAYIN

TÜRKİYE U21 - DANİMARKA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:00'de başlayan Türkiye - Danimarka maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

TÜRKİYE - DANİMARKA İLK 11'LER

Türkiye U21: Doğan Alemdar, Bünyamin, Serdar Saatçi, Cenk Özkaçar, Cemali, Kartal Kayra, Yusuf, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Ali Akman, Enis Destan.

Danimarka U21: Hermansen, Carstensen, Hausner, Winther, Kristiansen, Lindstrom, Nartey, Kjaergaard, Isaksen, Daramy, Faghir.