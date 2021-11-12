Haberler A2 Milli Futbol Takımı Belçika U21 - Türkiye U21:2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Belçika U21 - Türkiye U21:2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 4. hafta mücadelesinde Ümit Milli Takım'ımız, Belçika U21 takımı ile kozlarını paylaştı. Millilerimiz, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olarak 4. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:26 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 00:30
Belçika U21 - Türkiye U21:2-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. grupta mücadele eden Milliler, grup lider konumunda bulunan Belçika U21 takımı ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Ümit Milli Takım'ımız mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak gruptaki 4. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

Belçika U21 takımına galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Balikwisha ve 90+5'te penaltıdan Brempt kaydetti.

Milli Takım'ımızda 90+4'te Ali Kaan Güneren kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından gruptaki puan durumu ise şu şekilde;

1- BELÇİKA: 15

2- DANİMARKA: 6

3- İSKOÇYA: 4

4- TÜRKİYE: 4

5- KAZAKİSTAN: 0

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