Haberler A2 Milli Futbol Takımı Son dakika spor haberleri: Türkiye - Ukrayna U21 maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika spor haberleri: Türkiye - Ukrayna U21 maçında ilk 11'ler belli oldu

Ümit Milli Futbol Takımı'mız, öncesi hazırlık maçında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynananacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek müsabakayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz. Mücadele öncesi Ümit Milli Takımı'mızın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2021 Çarşamba 18:54
Son dakika spor haberleri: Türkiye - Ukrayna U21 maçında ilk 11'ler belli oldu

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlanan ve 12 gündür 'da kampta olan , 'da Ukrayna ile özel maçta karşılaşıyor.

ÜMİT MİLLİ TAKIM'IN İLK 11'İ
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hazırlıklarına devam eden Ümit Milliler, Ukrayna ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

'ın yöneteceği karşılaşma, saat 20.00'de başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde I Grubu'nda yer alan Ay yıldızlı ekip; Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile karşılaşacak. Milliler, ilk maçını 3 Eylül'de sahasında Belçika ile yapacak.

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