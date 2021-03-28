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maçının hazırlıklarına devam ediyor

2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde hazırlık maçında ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 23:42
Ümit Milli Futbol Takım Sırbistan maçının hazırlıklarına devam ediyor

, salı günü oynayacağı maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümit Milli Futbol Takımı, haziran ayında başlayacak olan 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakaları öncesinde 30 Mart Salı günü 'da Sırbistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarına 'te yaptığı ikinci antrenman ile devam etti.

Millilerin antrenmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Ay-yıldızlılar, yarın Alanya'ya gidecek ve son çalışmasını maçın oynanacağı 'nda gerçekleştirecek.

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