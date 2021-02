Ümit Milli Takım, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanıyor

Ümit Milli Takım'ın, Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği hazırlık kampı devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışan ay-yıldızlıların hazırlık kampı yarın sona erecek. Mart ayında bir hazırlık kampı daha yapacak milliler, bu kampta iki de hazırlık maçı oynayacak. Hazırlık maçlarında Alanya'da Sırbistan ile karşılaşacak milliler sonrasında da Katar'a gidecek. Ümit Milli Takım, 8 Haziran Salı günü Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Kazakistan ile deplasmanda oynayacak.

TOLUNAY KAFKAS: İDDİALIYIZ VE GRUPTAN ÇIKMAK İSTİYORUZ

Elemelerde I Grubu'nda Danimarka, Belçika, İskoçya ve Kazakistan ile eşleşen Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, zorlu rakiplerle karşılaşacaklarını belirtti. Kafkas, "Grubumuz oldukça zorlu ama önemli değil, bizim ne yaptığımız önemli. Bu ikinci ara kampımız. Ben tekrar bütün hocalarımıza ve başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Takvim olmamasına rağmen Ümit Milli Takım'ın toplanması önemli. Oynayacağımız sistemle ilgili taktik idmanlar yapıyoruz. İyi hazırlanacağız. Mart ayı içinde 2 hazırlık maçımız olacak. Sırbistan'la Alanya'da oynayacağız, daha sonra Katar'a gideceğiz. Haziran ayında da grup eleme maçının ilk ayağında Kazakistan'a gideceğiz. İddialıyız ve gruptan çıkmak istiyoruz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

ERKAN EYİBİL: DENK BİR GRUPTAYIZ

Hollanda ekibi Go Ahead Eagles'ın formasını giyen Erkan Eyibil ise en güçlü rakibin Belçika olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti: "Yeni bir jenerasyon ve herkesin birbirini tanıması için burada buluştuk. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Gelecek ay bir kamp daha var. Geçmemiz gereken bir grup ve rakiplerimiz Danimarka ve Belçika. Belçika önemli bir ülke. Baktığımız zaman denk bir grup. Şansımız var. Belçika çok iyi top oynuyor. Onlara karşı dikkatli olmalıyız. Tabii her maç dikkatli olmalıyız. Belçika Danimarka'dan da iyi. Gruptaki en iyi takım Belçika."

BARIŞ ALPER YILMAZ: İYİ BİR EKİBİZ

Kampta takımın yeni yeni birbirine alıştığını anlatan Ankara Keçiörengücü oyuncusu Barış Alper Yılmaz, "Yeni geldik ve iyi bir ekibiz. İyi bir antrenman süreci geçirerek orada iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. Denk bir gruba düştük, iyi işler yapacağımızı düşünüyoruz. Gruptan çıkarak iyi yere gitmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ENİS DESTAN: GRUPTA FAVORİ DİYECEĞİMİZ TAKIM YOK

Altınordu'nun golcüsü Enis Destan da, "Güzel bir gruba düştük. Favori diyebileceğimiz bir takım yok. Bu grupta her şey olabilir. Kampımız güzel gidiyor, her şey yolunda. Umarım gruplarda da güzel bir başarı elde ederiz. Grupta maçlar dişe diş geçecek. Favori bir takım yok. Her an her şey olabilir. O yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.