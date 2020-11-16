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'yı konuk edecek! Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak

'mız, 2021 Altı Avrupa Futbol 3. Grup'taki yarın 'da ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 11:55 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2020 Pazartesi 12:36
Ümit Milli Futbol Takımı Kosova'yı konuk edecek! Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak

, 2021 Altı Avrupa 3. Grup'taki 10. ve yarın ile 'da karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

6 takımın yer aldığı grubun geride kalan 9 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi alan Ümit Milli Futbol Takımı, 10 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Kosova ise 3 galibiyet ve 6 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Grupta iki takım arasında oynanan ilk maçta Kosova, Ümit Milli Futbol Takımı'nı 3-1 mağlup etmişti.

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