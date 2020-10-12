Haberler A2 Milli Futbol Takımı Ümitler Ada’ya gitti

Ümitler Ada’ya gitti

bugün saat 21.30’da deplasmanda ile karşılaşacak ’ler dün bu ülkeye uçtu.

A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:11 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Ümitler Ada’ya gitti
Takımımız, yarın Milli Takımı ile oynayacağı 2021 U21 maçı hazırlıklarının etabını tamamladı. Çalışmalarını Riva'da gerçekleştiren Milliler, dün 14.00'te İngiltere'ye gitti. Ümit Milliler, bugün 21.30'da maçın oynanacağı stadyumda bir antrenman yapacak. Teknik Direktör Tolunay Kafkas maçın zor olacağını ve kazanmak istediklerini söyledi.

İngiltere ile oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını Riva'da yaptığı antrenmanla tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımımız, dün maç için İngiltere'ye gitti.
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