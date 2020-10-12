İngiltere ile oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını Riva'da yaptığı antrenmanla tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımımız, dün maç için İngiltere'ye gitti.
Ümitler Ada’ya gitti
İngiltere bugün saat 21.30’da deplasmanda ile karşılaşacak U21’ler dün bu ülkeye uçtu.
A2 Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 01:11 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
İngiltere ile oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını Riva'da yaptığı antrenmanla tamamlayan Ümit Milli Futbol Takımımız, dün maç için İngiltere'ye gitti.