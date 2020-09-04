Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI - Son dakika A2 Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
04 Eylül 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler A2 Milli Futbol Takımı Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI

- U21 | CANLI

Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI

Ümit Milli Takımı'mı, Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ay yıldızlılar, grup elemelerinde 'yı konuk ediyor. Mücadele A Spor'dan naklen ekrana geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.

Ümit Milli Takımı'mız, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde 'yı konuk ediyor.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı ve mücadele naklen A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

Türkiye U21 İlk 11'i; Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz; Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren; Güven Yalçın, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik; Halil Dervişoğlu

TÜRKİYE - ANDORRA (CANLI İZLE)

ASpor CANLI YAYIN

  1. 04.09.2020
  2. Güncelleme: 04.09.2020 20:32
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA