Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI

Türkiye Ümit Milli Takımı'mı, U21 Avrupa Şampiyonası'nda kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ay yıldızlılar, grup elemelerinde Andorra'yı konuk ediyor. Mücadele A Spor'dan naklen ekrana geliyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı izleyebilirsiniz.
Ümit Milli Takımı'mız, U21 Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde Andorra'yı konuk ediyor.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 20.30'da başladı ve mücadele naklen A Spor ekranlarından yayınlanıyor.
Türkiye U21 İlk 11'i; Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz; Berat Özdemir, Ali Kaan Güneren; Güven Yalçın, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik; Halil Dervişoğlu
TÜRKİYE - ANDORRA (CANLI İZLE)
- 04.09.2020
- Güncelleme: 04.09.2020 20:32
- Oyuncu Birol Ünel hayatını kaybetti! Birol Ünel kimdir? Neden öldü?
- Son dakika: Lionel Messi: Barcelona'da devam edeceğim!
- Fenerbahçe Kalu transferini neden bitirmedi? Flaş gerçek ortaya çıktı
- Son dakika: Fenerbahçe'de Tolgay Arslan ile yollar ayrıldı!
- Eran Zahavi transferi resmen veto yedi! Fenerbahçe...
- Son dakika transfer haberi: Fatih Terim ikna etti! Yıldız orta saha Galatasaray'a
- Galatasaray'da Fatih Terim neşteri vurdu! 6 ayrılık birden
- Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor
- Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde şok gelişme! Görüşmeler durduruldu
- Galatasaray Gaziantep maçına kadar iki transferi bitirmek istiyor!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Türkiye U21 - Andorra U21 | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.