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14 Haziran 2020, Pazar
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’ta sohbet ettiler

WhatsApp’ta sohbet ettiler

, 'deki rakiplerimiz , ve Galler'in hocalarıyla 'ta buluştu.

Şenol Güneş, 'deki rakiplerimiz , ve Galler'in hocalarıyla 'ta buluştu. İtalya hocası Mancini'nin "Beyler, EURO 2020 dün başlamış olacaktı" ifadesine, Güneş, "Tüm biletlerin satıldığı Olimpiyat'taki muhteşem atmosferi hayal et; nasıl hisler ama" karşılığını verdi. Hocalar, 4 gün sonra yeniden görüşecek.
  1. 14.6.2020
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