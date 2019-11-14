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14 Kasım 2019, Perşembe
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Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ümit Milli Futbol Takımı Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde, 'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Milli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı kadrodan çıkarıldı.

  1. 14.11.2019
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