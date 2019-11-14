Ümit Milli Futbol Takımı Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 19 Kasım Salı günü deplasmanda Andorra ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Milli takımda sakatlığı bulunan Yusuf Sarı kadrodan çıkarıldı.
- 14.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Türkiye'nin İzlanda 11'i belli oldu! Güneş'ten sürpriz tercih
- 1 dakika bile oynamamıştı ama... Fenerbahçe'den flaş karar! Sözleşmesi...
- Şenol Güneş'ten son dakika değişikliği! İşte Türkiye'nin İzlanda 11'i
- Comolli'nin transfer oyunu ortaya çıktı! Martin Skrtel...
- Guardiola'nın gözü Fenerbahçeli o yıldızda!
Ümit Milli Futbol Takımı Andorra maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.