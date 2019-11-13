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13 Kasım 2019, Çarşamba
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U19’da rakip

U19’da rakip Ermenistan

Altı , ilk maçında bugün saat 16.00'da 'ı ağırlayacak. Karadağ maçı ise 'da oynanacak.

19 Yaş Altı , ilk maçında 'ı ağırlıyor. 'da 'da bitecek elemelerde Ermenistan, Karadağ ve ile yarışacağız. Ermenistan maçı bugün 16.00'da, Karadağ 'da olacak. Bulgaristan ile 19 Kasım'da oynayacağız.

  1. 13.11.2019
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