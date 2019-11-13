U19’da rakip Ermenistan
Türkiye 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemesi ilk maçında bugün saat 16.00'da Ermenistan'ı ağırlayacak. Karadağ maçı ise 16 Kasım'da oynanacak.
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemesi ilk maçında Ermenistan'ı ağırlıyor. Antalya'da 19 Kasım'da bitecek elemelerde Ermenistan, Karadağ ve Bulgaristan ile yarışacağız. Ermenistan maçı bugün 16.00'da, Karadağ 16 Kasım'da olacak. Bulgaristan ile 19 Kasım'da oynayacağız.
- 13.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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