U19 Milli Takımı, Ermenistan’ı 4-1 mağlup etti - Son dakika A2 Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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U19 Milli Takımı, ’ı mağlup etti

U19 Milli Takımı, Ermenistan’ı 4-1 mağlup etti

Antalya’da başlayan U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ilk maçında U19 Milli Takımı, ’ı mağlup etti.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fransız hakem Jerome Brisard yönetirken, Brisard'ın yardımcılıklarını Fransa Federasyonu'ndan Benjamin Pages ile Polonya 'ndan Bartosz Heinig ve Krzysztof Jakubik üstlendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan , 14'üncü dakikada Muhammet Arslantaş'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Golün ardından atak futbolunu sürdüren milli takımda 16'ncı dakikada skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı 'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında da atak futbolu sürdüren Türkiye, 64'üncü dakikada Taha Tunç ve 69'uncu dakikada Ali Yavuz Kol'un attığı gollerle skoru 4-0'a getirdi. Karşılaşmanın 73'üncü dakikasında , Grigoryan'ın attığı golle farkı 3'e indirdi: . Karşılaşmada başka gol olmayınca Türkiye, Ermenistan'ı 4-1 mağlup etti.
Gruptaki diğer maçta ise , Karadağ'ı 3-1 mağlup etti. Türkiye, 16 Kasım'da Karadağ ile, 19 Kasım'da ise Bulgaristan ile karşılaşacak.

  1. 13.11.2019
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