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09 Kasım 2019, Cumartesi
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Aktüel haberler (09.11.19)

Aktüel haberler (09.11.19)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

U20 MİLLİ TAKIM'IN KADROSU BELLİ OLDU

Fransa'da ile 15 Kasım'da hazırlık maçı yapacak U20 aday kadrosu açıklandı. Liste şöyle: Kaleciler: Arda (), Ozan (Konya). Savunma: Onur (Altınordu), İsmail (), Furkan (), Görkem (Schalke), Muhammet (F.Bahçe), Ercan (G.Saray), Mert (Başakşehir). Orta saha: Umut (Alanya), Erdem (Beşiktaş), Sefa (), Harun (Eyüp), Atalay, Yunus (G.Saray), Batuhan, Kerem (Göztepe), Behlül (Trabzon). Forvet: Rahmi (), Koray (Trabzon).

CELTICS KAZANIP ZİRVEYE KURULDU

NBA'de , 'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazanmayı başardı. Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda liderliğe yükselen yeşil-beyazlılarda Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla katkı sağladı. Diğer maçlar: San Antonio Spurs- Oklahoma City Thunder: 121-112, Phoneix Suns- Miami Heat: 108-124, Los Angeles Clippers- Portland Trail Blazers: 107-101.

MBAPPE'NİN HAYALİ MADRID

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 'li Kylian Mbappe'nin hayalinin Los Galacticos forması giymek olduğunu söyledi. Fransız teknik adam vatandaşı olan süper yıldız için "Bana ne söylediğini söyledim. Bu formayı giymek onun hayali. Birkaç gün önce de söyledim, şimdi de söylüyorum, ne zaman istersem o zaman da söyleyeceğim" diyerek Real yönetimine mesaj verdi. Diğer yandan Liverpool'un da Mbappe için devreye gireceği kaydedildi. İngiliz devinin 215 milyon poundu gözden çıkardığı iddia edildi. PSG ise bırakmamak için yıllık 50 milyon euro ödemeyi planlıyor. Mbappe'nin Temmuz 2022'ye kadar kontratı var.

KADIN MİLLİLER FARKLI KAYBETTİ

EURO 2021 Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, son dünya şampiyonu Hollanda'yı konuk etti. A Spor'dan yayınlanan maçı ay-yıldızlılar 8-0 kaybetti. Golleri Sanden, Spitse (2) (pen), Vivianne Miedema (2) ve Danielle Donk (3) kaydetti.

G.SARAY VE VAKIFBANK SÜPÜRDÜ

Kadınlar 'nde Galatasaray HDI Sigorta, Ankara PTT'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 25-17, 25-23 ve 27-25'lik sonuçlarla 3-0 kazandı. Diğer maçta VakıfBank deplasmanda Nilüfer'i 25-6, 25-16 ve 25-20'lik skorla 3-0 mağlup etmeyi başardı.

  1. 9.11.2019
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