Aktüel haberler (09.11.19)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
U20 MİLLİ TAKIM'IN KADROSU BELLİ OLDU
Fransa'da ile 15 Kasım'da hazırlık maçı yapacak U20 Milli Takımı aday kadrosu açıklandı. Liste şöyle: Kaleciler: Arda (Trabzon), Ozan (Konya). Savunma: Onur (Altınordu), İsmail (Bursa), Furkan (Eskişehir), Görkem (Schalke), Muhammet (F.Bahçe), Ercan (G.Saray), Mert (Başakşehir). Orta saha: Umut (Alanya), Erdem (Beşiktaş), Sefa (Erzurum), Harun (Eyüp), Atalay, Yunus (G.Saray), Batuhan, Kerem (Göztepe), Behlül (Trabzon). Forvet: Rahmi (Balıkesir), Koray (Trabzon).
CELTICS KAZANIP ZİRVEYE KURULDU
NBA'de Boston Celtics, Charlotte Hornets'ı 108-87 yenerek üst üste 6. maçını kazanmayı başardı. Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda liderliğe yükselen yeşil-beyazlılarda Gordon Hayward 20 sayı 10 ribaunt, Jayson Tatum ise 23 sayı ve 9 ribauntla katkı sağladı. Diğer maçlar: San Antonio Spurs- Oklahoma City Thunder: 121-112, Phoneix Suns- Miami Heat: 108-124, Los Angeles Clippers- Portland Trail Blazers: 107-101.
MBAPPE'NİN HAYALİ MADRID
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, PSG'li Kylian Mbappe'nin hayalinin Los Galacticos forması giymek olduğunu söyledi. Fransız teknik adam vatandaşı olan süper yıldız için "Bana ne söylediğini söyledim. Bu formayı giymek onun hayali. Birkaç gün önce de söyledim, şimdi de söylüyorum, ne zaman istersem o zaman da söyleyeceğim" diyerek Real yönetimine mesaj verdi. Diğer yandan Liverpool'un da Mbappe için devreye gireceği kaydedildi. İngiliz devinin 215 milyon poundu gözden çıkardığı iddia edildi. PSG ise bırakmamak için yıllık 50 milyon euro ödemeyi planlıyor. Mbappe'nin Temmuz 2022'ye kadar kontratı var.
KADIN MİLLİLER FARKLI KAYBETTİ
EURO 2021 Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı, son dünya şampiyonu Hollanda'yı konuk etti. A Spor'dan yayınlanan maçı ay-yıldızlılar 8-0 kaybetti. Golleri Sanden, Spitse (2) (pen), Vivianne Miedema (2) ve Danielle Donk (3) kaydetti.
G.SARAY VE VAKIFBANK SÜPÜRDÜ
Kadınlar Voleybol Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Ankara PTT'yi konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip müsabakayı 25-17, 25-23 ve 27-25'lik sonuçlarla 3-0 kazandı. Diğer maçta VakıfBank deplasmanda Nilüfer'i 25-6, 25-16 ve 25-20'lik skorla 3-0 mağlup etmeyi başardı.
- 9.11.2019
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MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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