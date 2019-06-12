Ümitler Kosova’da kayıp – Fotomaç – 12 Haziran 2019
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Ümitler ’da kayıp

Ümitler Kosova’da kayıp

, 'nde dün engeline takıldı. Gruptaki ilk iki maçında Andorra'ya karşı birer galibiyet ve beraberlik alan ay-yıldızlı ekibimiz, Kosova deplasmanında 3-1 mağlup oldu.

, 'nde dün engeline takıldı. Gruptaki ilk iki maçında Andorra'ya karşı birer galibiyet ve beraberlik alan ay-yıldızlı ekibimiz, Kosova deplasmanında 3-1 mağlup oldu.
  1. 12.6.2019
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