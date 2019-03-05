Genç Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 72. dakikada penaltıdan Ömer Faruk Beyaz atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 12. dakikada Roko Simic kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Hırvatistan ile 7 Mart Perşembe günü bir hazırlık maçı daha yapacak.