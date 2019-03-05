Genç Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı
05 Mart 2019, Salı
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Genç Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı

Genç Milliler Hırvatistan ile berabere kaldı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı.

yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın golünü 72. dakikada penaltıdan Ömer Faruk Beyaz atarken, Hırvatistan'ın golünü ise 12. dakikada Roko Simic kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Hırvatistan ile 7 Mart Perşembe günü bir hazırlık maçı daha yapacak.

  1. 05.03.2019
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