18 yaş altı milli futbolcular Hırvatistan'da şampiyon oldu
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası dörtlü turnuvada şampiyon oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'ın yer aldığı turnuvada birinciliği elde etti.
İlk iki maçında Bosna Hersek'i 2-1, Karadağ'ı da 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, son maçında da ev sahibi Hırvatistan'la 0-0 berabere kalarak 7 puanla şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvada Bosna Hersek ikinci, Karadağ üçüncü, ev sahibi Hırvatistan ise dördüncü sırayı aldı.
- 16.12.2018 00:11
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Beşiktaş Avrupa'da tarihi rekorlardan hüzne döndü
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun Bunu takımda değil işin başındaki kişilerde aramalı takım bu, bu hale kim getirdi o kişiye sorulmalı Dolarlara Forma giydirildi akibet bu
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Pepe'de ayrılık vakti!
Toplam 3
Yorum
Hadi güle güle Yaptıklarına nadim olup birgün ağlayacak bugünlerini unutma
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Final oynardık
Toplam 5
Yorum
Finalmiş hadi canım Finali bırak 66 bile oynayamazsın Hanği takımla Final evvela savunmayı öğrenin
18 yaş altı milli futbolcular Hırvatistan'da şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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