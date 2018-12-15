Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ'ın yer aldığı turnuvada birinciliği elde etti.

İlk iki maçında Bosna Hersek'i 2-1, Karadağ'ı da 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, son maçında da ev sahibi Hırvatistan'la 0-0 berabere kalarak 7 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada Bosna Hersek ikinci, Karadağ üçüncü, ev sahibi Hırvatistan ise dördüncü sırayı aldı.