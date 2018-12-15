18 yaş altı milli futbolcular Hırvatistan'da şampiyon oldu
15 Aralık 2018, Cumartesi
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18 yaş altı milli futbolcular 'da şampiyon oldu

18 yaş altı milli futbolcular Hırvatistan'da şampiyon oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 'da düzenlenen uluslararası dörtlü turnuvada şampiyon oldu.

yapılan açıklamaya göre milli takım , ve Karadağ'ın yer aldığı turnuvada birinciliği elde etti.

İlk iki maçında Bosna Hersek'i 2-1, Karadağ'ı da 3-0'la geçen ay-yıldızlı ekip, son maçında da ev sahibi Hırvatistan'la 0-0 berabere kalarak 7 puanla şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvada Bosna Hersek ikinci, Karadağ üçüncü, ev sahibi Hırvatistan ise dördüncü sırayı aldı.

  1. 16.12.2018 00:11
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