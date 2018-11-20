Ümit Milliler'in tadı yok
Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'da Norveç ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentindeki La Manga Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta millilerin gollerini 26. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu ile 75. dakikada İlker Yüksel kaydetti.
Norveç'in gollerini ise 3. dakikada Tobias Heintz, 22. dakikada Nico Mickelson ve 68. dakikada penaltıdan Birk Risa attı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kalecisi İrfan Can Eğribayat, Norveç karşısında ilk kez Ümit Milli Takımı'nın formasını giydi.
- 20.11.2018 22:31
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gelmesin şu burak gs ye gelmesin gözünü seveyim yaaaa... 4milyon euro para ister.
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İNŞALLAH ALDIĞIM EN İYİ HABER BU HİÇ OLMAZSA BÖYLE KURTULURUZ.
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Toplam 1
Yorum
Sakarya Önemli değil.1 m euroya satın devre arası.Olmasada olur
Ümit Milliler'in tadı yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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