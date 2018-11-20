Ümit Milliler'in tadı yok
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Ümit Milliler'in tadı yok

    Ümit Milliler'in tadı yok

    Futbol Takımı, İspanya'da Norveç ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

    yapılan açıklamaya göre, Murcia kentindeki La Manga Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta millilerin gollerini 26. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu ile 75. dakikada İlker Yüksel kaydetti.

    Norveç'in gollerini ise 3. dakikada Tobias Heintz, 22. dakikada Nico Mickelson ve 68. dakikada penaltıdan Birk Risa attı.

    1. Lig ekiplerinden 'un kalecisi İrfan Can Eğribayat, Norveç karşısında ilk kez Takımı'nın formasını giydi.

    1. 20.11.2018 22:31
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