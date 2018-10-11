Ümit Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır
Ümit Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde maçın oynanacağı Rouen kentindeki Diochon Stadı'nda gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü.
Ümit Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kampa katılamayan Umut Bozok kadrodan çıkarıldı.
Ay-yıldızlı ekibin Fransa karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.
- 11.10.2018 22:42
-
Ultraslan'a savaş açtı!
Toplam 1
Yorum
vatandaş yeniçeriler gibi olmaya başladılar
-
Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 1
Yorum
erol hoca yazık bu kişiyi haber etmeye bile değmez...
-
İnşallah kuş sürüsüne çarpmayız!
Toplam 1
Yorum
austin hiçbir proje yok ancak hikaye anlatın.masalcı başkan şöyle rapor sunduk böyle tasarruf ettik alternatif gelir için bir tane fikir yok.
Ümit Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.