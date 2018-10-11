Ümit Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    , maçına hazır

    Ümit Milli Futbol Takımı, Fransa maçına hazır

    , yarın deplasmanda ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.

    yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde maçın oynanacağı Rouen kentindeki Diochon Stadı'nda gerçekleştirilen idman 1 saat sürdü.

    'da sakatlığı nedeniyle kampa katılamayan Umut Bozok kadrodan çıkarıldı.

    Ay-yıldızlı ekibin karşılaşması TSİ 21.45'te başlayacak.

    1. 11.10.2018 22:42
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