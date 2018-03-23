Türkiye - İsveç resmi maç yemeği düzenlendi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Türkiye - resmi maç yemeği düzenlendi

    Türkiye - İsveç resmi maç yemeği düzenlendi

    ile arasında oynanacak grup eleme maçı öncesi, ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile delegesi yemekte bir araya geldi.

    'nun resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ümit Milli Takımımızın, ile oynayacağı grup eleme maçı öncesi, resmi maç yemeği düzenlendi. Alanya'da gerçekleşen yemeğe ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile delegesi katıldı. Resmi yemek, karşılıklı hediye takdimi ile son buldu" denildi.
    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:30
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