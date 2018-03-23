Türkiye - İsveç resmi maç yemeği düzenlendi
Ümit Milli Takım ile İsveç arasında oynanacak 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı öncesi, TFF ve İsveç Futbol Federasyonu yetkilileri ile UEFA delegesi yemekte bir araya geldi.
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:30
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 18
Yorum
SONMAÇINOLSUN taraftarlar arasında büyük bir çoğunluğun defterinde silikti zaten bu şahıs.
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"Bana hemen kulüp bul!"
Toplam 6
Yorum
alik valbuena,ğuiliano,fernandao,aatıf ,elmas,oğuzkaan,ekici en çalışkan ve en iyileri
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F.Bahçe'ye City modeli!
Toplam 1
Yorum
şekip madem hocasınıda örnek alın birazda futboldan anlayan biri olsun yani herşey ot çim beton değil.seviyeli saygılı adam gibi bir hocada bulun
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