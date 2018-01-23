Ümit Milli Takım'da Alpay Özalan dönemi
Ümit Milli Takım’da görevinden istifa eden Abdullah Ercan’ın yerine Alpay Özalan'ın getirildiği öğrenildi.
Alpay Özalan'a yakın kaynaklardan İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, Alpay Özalan'ın TFF ile anlaşma imzaladığı, yapılan anlaşmanın da Çarşamba günü TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulacağı öğrenildi.
Teknik Direktör Alpay Özalan en son TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da görev yapmış, kırmızı-beyazlılarda göreve çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Genç teknik adam ligin 6. haftasında alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti.
- 23 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 22:16
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Solun ilacı Holebas
Toplam 7
Yorum
kaya Hem para yok deniyor hem de bu oyuncuya da yine bir sürü para verilecek. En azından evranın ismi yeter.
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Ozan Tufan seferberliği!
Toplam 17
Yorum
feyko kim alcak.bu kazmayı her gün meşkül etmeyin sayfayı
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F.Bahçe bu kez Burak Yılmaz'ı yenebilecek mi?
Toplam 6
Yorum
2861 evet Burak geldi bu sefer fb yi yeneceğiz.azcık iyi oynayalım fb yi yeneriz.ama konyadaki gibi oynarsa topcularımız fark yeriz.çok kötüyüz
Ümit Milli Takım'da Alpay Özalan dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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