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    23 Ocak 2018, Salı
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    'da dönemi

    <a href="/index/umit-milli-takim?id=83be49da-ccdf-4ddd-b88e-76d0f80f5b84" class="" rel="tag">Ümit Milli Takım</a>'da <a href="/index/alpay-ozalan?id=8c2552bc-d74b-46b5-a66d-724c753b9eb5" class="" rel="tag">Alpay Özalan</a> dönemi

    ’da görevinden istifa eden ’ın yerine 'ın getirildiği öğrenildi.

    9 yıldır Milli Takım'ın çeşitli kategorilerinde görev yapan , bugün sürpriz bir şekilde istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) istifasını sunan Ercan'ın istifasının kabul edildiği, 'ın başına geçecek ismin ise olduğu öğrenildi.

    'a yakın kaynaklardan İhlas Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, 'ın TFF ile anlaşma imzaladığı, yapılan anlaşmanın da Çarşamba günü TFF'nin resmi internet sitesinden duyurulacağı öğrenildi.

    Teknik Direktör Alpay Özalan en son TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da görev yapmış, kırmızı-beyazlılarda göreve çıktığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı. Genç teknik adam ligin 6. haftasında alınan kötü sonuçların ardından istifa etmişti.
    1. 23 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 22:16
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