Ümit Milliler A Spor'da

Ay-yıldızlılarımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri 5. maçında bugün Belçika’yı konuk edecek. Saat 17.00’de başlayacak maç spor yayıncılığının zirve kanalı A SPOR’dan ekranlara gelecek

Ümit Milli Futbol Takımımız, 21 Yaş Altı 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5. maçında bugün sahasında Belçika'yı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Mücadele spor yayıncılığının zirve kanalı A SPOR'dan ekranlara gelecek. İlk galibiyetini gruptaki 4. maçında Malta deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Türkiye, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Belçika ise 11 puanla lider durumda. İki takıem arasında Belçika'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti