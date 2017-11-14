 Ümit Milliler A Spor'da – Fotomaç – 14 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Kasım 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Ümit Milliler A Spor'da

    Ümit Milliler A Spor'da

    Ay-yıldızlılarımız, Avrupa Şampiyonası elemeleri 5. maçında bugün Belçika’yı konuk edecek. Saat 17.00’de başlayacak maç spor yayıncılığının zirve kanalı A SPOR’dan ekranlara gelecek

    Ümit Milli Futbol Takımımız, 21 Yaş Altı 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 5. maçında bugün sahasında Belçika'yı konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Mücadele spor yayıncılığının zirve kanalı A SPOR'dan ekranlara gelecek. İlk galibiyetini gruptaki 4. maçında Malta deplasmanında 1-0'lık sonuçla alan Türkiye, 5 puanla 5. sırada yer alıyor. Belçika ise 11 puanla lider durumda. İki takıem arasında Belçika'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti
    1. 14 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:47
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümit Milliler A Spor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.