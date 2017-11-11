Ümit Milliler siftah yaptı: 1-0

2019 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında Malta'ya konuk olan Türkiye Ümit Milli Takımı, rakibini ikinci yarıda Kubilay Kanatsızkuş'un attıgı golle 1-0 mağlup etti. U19 Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası Elemeleri 13. Grup mücadelesinde Galleri'i 2-0 yenmeyi başardı.