 Ümit Milliler siftah yaptı: 1-0 – Fotomaç – 11 Kasım 2017 ;
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    11 Kasım 2017, Cumartesi
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    Ümit Milliler siftah yaptı: 1-0

    Ümit Milliler siftah yaptı: 1-0
    2019 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki 4. maçında Malta'ya konuk olan Türkiye Ümit Milli Takımı, rakibini ikinci yarıda Kubilay Kanatsızkuş'un attıgı golle 1-0 mağlup etti. U19 Milli Takımımız da Avrupa Şampiyonası Elemeleri 13. Grup mücadelesinde Galleri'i 2-0 yenmeyi başardı.
    1. 11 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:23
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