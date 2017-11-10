 Ümitler'in rakibi Malta – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    Ümitler'in rakibi Malta

    ÜMİT Milli Futbol Takımı, 2019 21
    Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde bugün deplasmanda Malta ile karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak. Türkiye 6 takımlı 6. Grup'ta 3 maçta 2 puan ile beşinci sırada.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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