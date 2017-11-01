19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Antalya'da

Manavgat'ta bir otelde kampa giren genç milliler, grup maçlarının oynanacağı Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, çalışmalarını günde tek antrenmanla 6 Kasım'a kadar sürdürecek. Türkiye, ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası eleme turu 13. Grup maçlarında, 7 Kasım'da Kazakistan, 10 Kasım'da Galler, 13 Kasım'da da Slovakya ile karşılaşacak.

STATÜ

Toplam 52 takımın, dörderli olarak 13 gruba ayrıldığı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme turunda, gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler elit tura yükselecek. Elit turda ise eleme turunda gelen 26 takımın yanı sıra milli takımlar sıralamasında ilk iki sırada yer alarak mücadeleye elit turdan başlamaya hak kazanan İspanya ve Portekiz mücadele edecek. Toplam 28 takım dörderli olarak 7 gruba ayrılacak.

Elit turda gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018'de Finlandiya'da düzenlenecek 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak.

KAMP KADROSU

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosunda bulunan futbolcular şunlar:

Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Burak Kapacak, Ramazan Keskin (Bursaspor), Eren Bilen, Gökay Eser (Göztepe), Recep Yemişci (Altınordu), Furkan Korkut, Gökay Güney, Batuhan Tekin (Galatasaray), Mert Müldür (Rapid Wien), Enes Türköz (Stuttgart), Oğulcan Sadiroğlu (AZ Alkmaar), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Hüseyin Atakan Üner (Denizlispor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Ufukcan Engin, Muhayer Oktay (Fortuna Sittard), Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Emre Aytun (Hannover 96), Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Abdülkadir Ömür, Abdullah Kasap (Trabzonspor), Güven Yalçın (Bayer 04 Leverkusen).