Milli Takımımızın kadrosu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların yer aldığı 13. Grup maçları Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Emir Hotels bünyesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye, eleme grubunda Galler, Kazakistan ve Slovakya ile karşılaşacak.

Toplam 52 takımın, dörderli 13 gruba ayrıldığı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda gruplarını ilk iki sırada bitiren ekipler, Elit Tur'a yükselecek. Elit Tur'da ise eleme turunda gelen 26 takımın yanı sıra milli takımlar sıralamasında ilk iki sırada yer alan İspanya ve Portekiz mücadele edecek.

Elit turda 28 takım dörderli olarak 7 gruba ayrılacak. Gruplarını lider bitirecek 7 takım, 16-29 Temmuz 2018'de Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Ev sahibi Finlandiya ise finallere direkt olarak katılacak.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk 5 sırada yer alacak ülkeler ise 2019 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Teknik direktör Vedat İnceefe yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Berke Özer, Recep Yemişci (Altınordu), Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Burak Kapacak, Ramazan Keskin (Bursaspor), Furkan Korkut, Gökay Güney, Batuhan Tekin (Galatasaray), Mert Müldür (Rapid Wien), Enes Türköz (VfB Stuttgart), Oğulcan Sadiroğlu (AZ Alkmaar), Kerem Atakan Kesgin (Bucaspor), Hüseyin Atakan Üner (Denizlispor), Oğuz Kağan Güçtekin (Fenerbahçe), Ufukcan Engin (Fortuna Sittard), Rahmetullah Berişbek, İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Gökay Eser (Göztepe), Emre Aytun (Hannover 96), Doğukan Sinik (Kemerspor 2003), Abdülkadir Ömür, Abdullah Kasap (Trabzonspor), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Güven Yalçın (Bayer Leverkusen)