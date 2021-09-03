Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda gümük madalya kazanan Öznur Cüre: "2024 Paris'te altın alacağım"

7 yıl önce bir bayram günü geçirdikleri trafik kazası ile yaşamlarının altüst olduğunu belirten 24 yaşındaki milli okçu, "Benim omuriliğim zedelendi; belim kırıldı, annemin boynu kırıldı. Ailecek mahvolduk. Aynı filmlerdeki gibiydi. Annemle tekerlekli sandalye ile yaşamayı öğrenmeye çalıştık. 2 yıl hayata dönemedim. Tüm kardeşlerim her şeylerinden feragat ederek bana destek oldu" diye konuştu.

"2024 PARİS'TE ALTIN ALACAĞIM"

Okçular Vakfı ile tanışmasının kendisi için yeni bir başlangıç olduğunu belirten Öznur, "Bana hep inandılar. Tekerlekli sandalyemi dahi vakıf karşıladı. Yoğun çabalarımın ardından 2019'da Milli Takım'a girdim. Eski bir tekvandocu olarak 13 yaşından beri en büyük hayalim Milli Takım forması giyip bayrağımızı göklerde dalgalandırmaktı. Türkiye Bedensel Engelli Sporcular Federasyonu da bana çok yardımcı oldu. Şimdi hedefim ise 2024 yılında Fransa'da yapılacak olan oyunlarda altın madalya alıp İstiklal Marşımızı okutmak" dedi.

"HAYATA TUTUNUN"

Bedensel engelli sporcu adaylarına da seslenen Öznur Cüre, "Dışarı çıkın, hayata bakın. Zamanla bunu yapacaksınız. Sakın eve kapanmayın. Vazgeçmeyin. Ne yapabileceğiniz konusunda araştırmalar yapın, kendinizi tanıyın. Kendinize inanın. Eğer bir şeyi gerçekten istiyorsanız sizden başka kimse başaramaz bunu" ifadesini kullandı.

"ALLAH EMEKLERİMİZİ BOŞA ÇIKARMADI"

Baba Kasım Cüre, kızını sırtında taşıyarak idmana götürdüğünü belirterek, "Bugünleri de gördük. Çok mutluyuz" diye konuştu Kızının başarısıyla gurur duyduğunu belirten Kasım Cüre, "Ben antrenmanlara kızımı sırtımda taşıyarak götürüyordum. Allah emeklerimizi boşa çıkartmadı. Engelli çocuğu olan ailelere sesleniyorum: Çocuğum bunu yapamaz demeyin. Çocuğunuzu Okçular Vakfı ile tanıştırın. Öznur'u var eden Okçular Vakfı'dır. Onlara çok teşekkür ederim" dedi.

Öznur'un ablalarından Leyla ve Asuman Cüre de, "Biz gemileri karadan yürüten Fatih'in torunlarıyız. Bize imkânsız diyenler şimdi ekran başında bizi izliyor. Yeter ki insan insana engel olmasın. Biz zaten gurur duyuyorduk, şimdi Türkiye gurur duyuyor" ifadesini kullandılar. (Sabah)