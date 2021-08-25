Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Elif İldem finale yükseldi! Final yarışı ne zaman? Saat kaçta?

Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Elif İldem finale yükseldi! Final yarışı ne zaman? Saat kaçta?

Son dakika spor haberi: Yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem, finale çıktı. Milli sporcumuz serisinde 4 sprocu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu. Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8 ismin finale çktığı seçmede genel sıralmada 8. olan Elif İldem, Finalde yarışmaya hak kazandı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:47
Son dakika spor haberi: Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Elif İldem finale yükseldi! Final yarışı ne zaman? Saat kaçta?

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede kadınlar 100 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem, finale yükseldi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında İldem, seçmelerde ilk seride yarıştı.

Elif İldem, serisinde 4 sporcu arasında 3.16.84'lük derecesiyle 4. oldu.

Toplam iki seride 9 sporcunun yer aldığı ve ilk 8'in finale çıktığı seçmede genel sıralamada 8. olan Elif İldem, finalde yarışmaya hak kazandı.

İldem'in yer alacağı final yarışı 25 Ağustos Çarşamba TSİ 11.40'ta başlayacak.

SON DAKİKA