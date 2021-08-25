Haberler Tokyo 2020 Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Koral Berkin Kutlu finale yükseldi!

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Koral Berkin Kutlu finale yükseldi!

Son dakika spor haberi: Yüzmede erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, finale çıktı. 15 yaşındaki milli sporcumuz kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi. Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8 ismin final bileti aldığı genel sıralamda 5.olan Koral Berkin, finale yükseldi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 16:47
Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Koral Berkin Kutlu finale yükseldi!

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde yüzmede erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinde Koral Berkin Kutlu, finale çıktı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin, seçmelerde ikinci seride yarıştı.

15 yaşındaki milli sporcu kendi serisini 2.46.37'lik dereceyle 3. sırada bitirdi.

Toplam 13 yüzücünün mücadele ettiği ve ilk 8'in final bileti aldığı seçmelerde genel sıralamada 5. olan Koral Berkin, adını finale yazdırdı.

Koral Berkin Kutlu'nun yer alacağı erkekler 200 metre serbest S5 kategorisinin finali 25 Ağustos TSİ 13.52'de başlayacak.

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