Emine Erdoğan Mete Gazoz’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz’u kabul etti. Huber Köşk’ünde gerçekleşen görüşmede, Gazoz ailesi de yer aldı. Emine Erdoğan, genç sporcuyu kutladı. Mete, kişisel gelişimine ilişkin aldığı eğitimler hakkında bilgi verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u kabul etti. Huber Köşk'ünde gerçekleşen görüşmede, Gazoz ailesi de yer aldı. Emine Erdoğan, genç sporcuyu kutladı. Mete, kişisel gelişimine ilişkin aldığı eğitimler hakkında bilgi verdi.