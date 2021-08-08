Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Gözlerim yaşlı olarak son anları izledim. Gerçekten çok mutluyum. Milletçe duyguluyuz. Çakıroğlu gümüş aldı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Sizleri şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi. Teşekkür eden Busenaz ise, "Ben, 2013 yılında Sultanbeyli'nde mitingde yanınıza gelmiştim ve size 'Olimpiyata gidip altın madalya alacağım söz veriyorum size hediye edeceğim' demiştim. Burada sözümü tuttum. Madalyamı size armağan ediyorum" diye konuştu.