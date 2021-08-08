Altın kız Busenaz Sürmeneli

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci altın madalyamız Bunenaz Sürmeneli ile geldi. Boksta kadınlar 69 kiloda Sürmeneli, finalde Çinli Hong Gu'yla karşılaştı. İlk rauntta tutuk olan Busenaz, beş hakemin sadece birinden tam puan alabildi. 2. raundun son 15 saniyesinde üst üste rakibine isabetli yumruklar atan Busenaz, 5 hakemden de 10'ar puan alarak son raunda üstün girdi. Son rauntta da üstün olan Sürmeneli, maçı kazanıp altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti.



'SÖZÜMÜ TUTTUM'

Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü. Türkiye'yi sevince boğan Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum" dedi. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da büyük bir heyecanla izledi. Kasapoğlu, maç sonunda sarıldığı milli sporcuyu tarih yazdığı için tebrik etti.

KULÜPLERDEN KUTLAMA

Süper Lig kulüpleri ve spor federasyonları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya elde eden Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, millileri kutlayarak "Sizlerle gurur duyuyoruz" görüşlerine yer verdi.



Türk sporu kadınlarda 17 yıl sonra olimpiyatta altın madalya kazandı. Kadınlarda son altın madalyayı olimpiyatta 2004 Atina'da halterde Nurcan Taylan'la alan Türkiye, 17 yıl sonra Sürmeneli'yle bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı. 2012 Londra'da atletizmde altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin'in madalyası doping gerekçesiyle geri alınmıştı.

Türk boksu, olimpiyat tarihindeki ilk altın madalyasını Tokyo 2020'de elde etti. Busenaz Sürmeneli, aldığı altın madalyayla bu açıdan da tarihe adını "altın" harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye karatedeki ilk madalyasını da Tokyo'da elde etmişti.



