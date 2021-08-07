Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda 1 altın madalya daha! Busenaz Sürmeneli... | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Milli sporcumuz Busenaz Sürmeneli, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda finalde Çinli rakibi Gu Hong ile altın madalya için karşılaştı. Busenaz Sürmeneli, Hindistanlı Lovlina Borgohain'i 5-0 yenerek finale yükseldiği maçın ardından Çinli rakibini de yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu finale çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Altın madalya ülkemize gelecek. O yangınları çıkaranlara da bir sözüm var: 'Bir ölür bin diriliriz!' Türk'ü hafife alıyorlar. 13 senedir sabah akşam gece gündüz bunun için çalışıyoruz. Yemek yemiyorum, çalışıyorum, psikolojik sıkıntılar... Her şey burası için. Biz hazırız, hazır geldik buraya. Türkiyeme inşallah altın madalya getirmek istiyorum. Dualarını eksik etmesinler." ifadelerini kullanmıştı.