Son dakika: Futbolda Brezilya İspanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu | 2020 Tokyo Olimpiyatları
Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları futbol final maçında Brezilya ile İspanya karşı karşıya geldi. Yokohama Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 berabere sonuçlanan zorlu karşılaşmayı uzatmalarda Brezilya 2-1 kazandı ve altın madalyanın sahibi oldu. Brezilya'ya galibiyeti getiren goller, Matheus Cunha ve Malcom'dan geldi. İspanya'nın tek sayısını ise Mikel Oyarzabal kaydetti.
Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 17:04 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 17:11