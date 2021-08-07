Haberler Tokyo 2020 Milli karateci Uğur Aktaş madalyayı garantiledi!

Milli karateci Uğur Aktaş madalyayı garantiledi!

Son dakika spor haberi: Milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kg A grubunda üçüncü maçında Kazakistan’dan Daniyar Yuldashev’i teknik üstünlükle mağlup ederek madalyayı garantiledi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:23 Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 13:31
Milli karateci Uğur Aktaş madalyayı garantiledi!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15. gününde karatede Uğur Aktaş, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında erkekler kumite +75 kiloda A Grubu'nda yer alan Uğur Aktaş, ilk maçında Gürcü Gogita Arkania'yı 3-1 yendi. İkinci karşılaşmasında Japon Ryutaro Araga'ya mağlup olan milli sporcu, Kazak rakibi Daniyar Yuldashev'e üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Uğur Aktaş bu sonuçla olimpiyat madalyasını garantilemeyi başardı.

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