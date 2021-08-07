Haberler Tokyo 2020 İlke Özyüksel beşinci bitirdi

İlke Özyüksel beşinci bitirdi

MODERN pentatlon yarışan İlke Özyüksel 5. oldu. Eskrim, yüzme, eskrim bonus round, binicilik ve koşu-atışta yarışan İlke, beşinci sırada olimpiyatları tamamladı. Milli sporcumuz, 1 dakika 3 saniye handikapla 17’nci sırada başladığı koşu-atış yarışında olağanüstü bir performans göstererek 12 sıra birden yükselerek turnuvayı noktaladı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
İlke Özyüksel beşinci bitirdi
MODERN pentatlon yarışan İlke Özyüksel 5. oldu. Eskrim, yüzme, eskrim bonus round, binicilik ve koşu-atışta yarışan İlke, beşinci sırada olimpiyatları tamamladı. Milli sporcumuz, 1 dakika 3 saniye handikapla 17'nci sırada başladığı koşu-atış yarışında olağanüstü bir performans göstererek 12 sıra birden yükselerek turnuvayı noktaladı.
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