İlke Özyüksel beşinci bitirdi

MODERN pentatlon yarışan İlke Özyüksel 5. oldu. Eskrim, yüzme, eskrim bonus round, binicilik ve koşu-atışta yarışan İlke, beşinci sırada olimpiyatları tamamladı. Milli sporcumuz, 1 dakika 3 saniye handikapla 17’nci sırada başladığı koşu-atış yarışında olağanüstü bir performans göstererek 12 sıra birden yükselerek turnuvayı noktaladı.
MODERN pentatlon yarışan İlke Özyüksel 5. oldu. Eskrim, yüzme, eskrim bonus round, binicilik ve koşu-atışta yarışan İlke, beşinci sırada olimpiyatları tamamladı. Milli sporcumuz, 1 dakika 3 saniye handikapla 17'nci sırada başladığı koşu-atış yarışında olağanüstü bir performans göstererek 12 sıra birden yükselerek turnuvayı noktaladı.