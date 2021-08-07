Altın aşkına ringdeyiz

TOKYO 2020'de okçuluk branşında altın madalya kazanan Mete Gazoz'dan sonra iki birincilik daha gelebilir. İki milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ile Busenaz Sürmeneli, altın madalya için bugün sabah saatlerinde ringe çıkacak. 51 kiloda yarışan Çakıroğlu, yarı finalde Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang'ı mağlup edip adını finale yazdırmıştı. Çakıroğlu, bugün saat 08.15'te Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ile karşılaşacak. Bu dev maçtan 1 saat sonra ise diğer yıldızımız Busenaz Sürmeneli sahne alacak. 69 kiloda yarı finalde Hintli Lovlina Borgohain'i devirip finale çıkan Sürmeneli, bugün 09.15'te altın madalya için mücadele edecek. Sürmeneli'nin rakibi finalde Çinli Gu Hong ile kapışacak. İki maç da TRT Spor ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Maç öncesi görüşlerini belirten iki yıldızımız, "Milletimiz dualarını eksik etmesin. Altın madalyaları getirmek için ringe çıkacağız. Milletimizi bir nebze olsun mutlu etmek istiyoruz" dedi.