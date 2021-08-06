Gümüş adam Eray

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan gümüş madalya kazandı. Yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yı 2-0 yenerek finale yükselen sporcumuz, olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez düzenlenen karatede finale kalma başarısı gösterdi. Eray, altın madalya mücadelesinde ise Fransız sporcu Steven Da Costa ile karşılaştı. Müsabakayı 5-0 kaybeden ay-yıldızlı sporcumuz, gümüş madalyanın sahibi oldu.



'NE MUTLU BİZE…'



Başarılı sporcu, final sonrası yaptığı açıklamada "Karatenin de Türkiye'de ilk madalyasını getirmiş oldum. Ayrı bir gururum var. Ülkemizde zor zamanlar yaşanıyor. Biz de burada başarımızla bir nebze de olsa vatandaşlarımızın gönlüne su serptiysek ne mutlu bize. Gümüş madalya da olsa çok mutluyum. Asıl hedefim altın madalyaydı, alabileceğime inanıyordum. Nasipte gümüş madalya varmış. Buna da şükür" diye konuştu. Öte yandan Eray'ın yarı final ve final maçlarını Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu salondan takip etti.