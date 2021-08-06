9. branş karate

Karate, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren 9. branş oldu. Tokyo 2020 öncesinde Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 91 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında elde etti
Karate, Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren 9. branş oldu. Tokyo 2020 öncesinde Türkiye, olimpiyatlarda kazandığı toplam 91 madalyanın tamamını atletizm, boks, güreş, halter, judo ve tekvando branşlarında elde etti. Ay-yıldızlı sporcular, Tokyo Olimpiyat'larında okçuluk ve cimnastiğin ardından karatede ilk madalyasını aldı. Böylece Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren branş sayısı 9'a çıktı.