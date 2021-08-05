Teşekkürler Filenin Sultanları

Güçlü grubu 3. sırada bitirdikten sonra Güney Kore ile eşleşen Sultanlar, ilk seti 25-17 kazandı. Kötü başladığımız 2. seti Güney Kore aynı skorla alıp eşitliği sağladı. Çekişmeli geçen 3. sette basit hatalar yaptık. 28-26 kaybettik. 4. seti 25-18 kazanıp umutlandık. Karar setinde yine manşet alma problemi sebebiyle topu rakip alana kaçırdık. 15-13 kaybettik. 3-2 ile Olimpiyatlara veda ettik. Bu kızlar 2024 Paris'te madalya alacak.



GÖZYAŞLARIYLA AYRILDILAR

A Milli voleybolcularımız maçın bitişiyle birlikte yere çöktüler. Gözyaşları döktüler. Karşılaşmayı takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu maç sonrası başarılı sporcularımızı teselli etti.



GURUR DUYMALILAR

Baş antrenörümüz Giovanni Guidetti maç sonu üzgündü. İtalyan çalıştırıcı "Türk halkı bu takımla gurur duymalı. Son sayıya kadar savaştılar ancak olmadı. Asya takımları bize genelde ters geliyor. Bu seviye için çok hata yaptık. Rakip bizden iyiydi" dedi.