Belçikalı Nafissatou Thiam Kadınlar heptatlonda şampiyon oldu

Kadınlar heptatlonda Belçikalı Nafissatou Thiam şampiyon oldu

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm finalleri devam ediyor.

Kadınlar heptatlonda sporcular, 100 metre engelli, yüksek atlama, gülle atma, 200 metre, uzun atlama, cirit atma ve 800 metre yarışlarında altın madalya alabilmek için ter döktü.

Yapılan zorlu yarışların ardından 6791 puan alan Belçikalı Thiam, Rio 2016'nın ardından Tokyo'da da kürsünün ilk basamağında yer aldı. 6689 puan elde eden Hollandalı Anouk Vetter'in gümüş madalya aldığı kategoride bronz madalya 6590 puanla aynı ülkeden Emma Oosterwegel'e gitti.