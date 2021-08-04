Eda finalde

Tokyo'da milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı. Elemelerde B Grubu'nda yarışan 24 yaşındaki sporcunun ilk hakkı geçersiz oldu. Eda ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi. Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncü, genel sıralamada 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı. Milli sporcumuz, cirit atma finalinde Cuma günü saat 14.50'de madalya için ter dökecek.