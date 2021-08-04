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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Osman Göçen çeyrek finalde kaybetti

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Osman Göçen, çeyrek finalde karşılaştığı Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a teknik üstünlükle yenildi.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 07:40
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Osman Göçen çeyrek finalde kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde güreşte erkekler serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenildi.

Makuhari Messe'deki erkekler serbest stil 86 kilo mücadelesinde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov ile çeyrek finalde karşılaşan milli güreşçi, rakibi karşısında etkisiz bir oyun sergiledi.

İlk yarıyı 8-1 geride geçen milli güreşçi, ikinci yarıda da sayı vermekten kurtulamadı. Müsabakayı teknik üstünlükle kaybeden Osman Göçen, rakibinin finale çıkması durumunda repesaj maçına çıkacak.



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