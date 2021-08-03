Yasemin tarih yazdı!

Japonya'da devam eden Olimpiyat Oyunları'nda yüzümüzü güldüren bir başka isim ise Yasemin Adar oldu. 76 kiloda mücadele eden başarılı sporcumuz bronz madalya karşılaşmasında Aiperi Medet Kyzy ile karşılaştı. Güçlü sporcumuz agresif bir güreş tuttu. 1 dakika 24 saniye içinde rakibini tuşla mağlup ederek bronz madalyayı boynuna taktı. Yasemin Adar bu başarısıyla tarihe de adını yazdırdı. Yasemin, kadınlarda Türkiye'ye güreşte ilk madalyasını getirdi.



TÜRK KADINI GÜÇLÜDÜR

Yasemin Adar kazandığı bronz madalya madalya sonrası çok mutluydu. Başarılı sporcumuz şunları söyledi: "Ben her zaman ilkleri başaran bir kadın oldum. Yine burada bir ilki gerçekleştirdim. Kadın güreşinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandık. Şampiyon olabilirdik, kılpayı kaçtı. Ülkemiz zorlu durumlardan geçiyor. Yangın haberleri bizi üzüyor. Madalyalar ile onlara umut veriyorsak ne mutlu bize. Türk kadını her daim güçlüdür"