Haberler Tokyo 2020 Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Son dakika spor haberleri: Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda grup aşamasına damga vuran ve adını çeyrek finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol takımı, Güney Kore ile karşılaşacak. Son olarak Rusya'yı 3-2 yenen milliler, Güney Kore'yi yenerek yarı finale yükselmek istiyor. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 11:33
Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vurdu. Son şampiyon Çin'i 3-0 geçen Türkiye İtalya ve Amerika'ya mağlup oldu. Arjantin'i 3-0 ile geçen Türkiye, Rusya'yı da 3-2 mağluğ etti ve grubu 3. sırada tamamladı. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

GÖZLER BREZİLYA - RUSYA MAÇINDA!

Türkiye, Güney Kore'yi elediği takdirde yarı final maçında Brezilya-Rusya maçının galibiyle eşleşecek.

4 Ağustos'taki çeyrek final mücadeleleri şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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